Поезд сошел с рельсов в Курской области: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту схода с рельсов грузового поезда на станции «Льгов-2» в Курской области в сентябре 2026 года. По данным следствия, в результате инцидента повреждено железнодорожное полотно и состав, что повлекло причинение собственникам ущерба на сумму свыше 1 млн руб. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (Западное МСУТ СК России).