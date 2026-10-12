Поезд сошел с рельсов в Курской области: возбуждено уголовное дело
12.10.2026, 11:46
Уголовное дело возбуждено по факту схода с рельсов грузового поезда на станции «Льгов-2» в Курской области в сентябре 2026 года. По данным следствия, в результате инцидента повреждено железнодорожное полотно и состав, что повлекло причинение собственникам ущерба на сумму свыше 1 млн руб. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (Западное МСУТ СК России).
По версии следствия, сход произошел по технической причине во время маневровых работ по транспортировке восьми вагонов с зерном. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы).
В середине сентября «Ъ-Черноземье» сообщал о возбуждении уголовного дела по факту схода вагонов грузового поезда в июне 2026 года на железнодорожной станции «Елец» в Липецкой области. В результате инцидента причинен ущерб на сумму свыше 3 млн руб.
Кроме того, в конце прошлого месяца стало известно, что в Воронежской области вынесли приговор мастеру Поворинской дистанции пути Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) Игорю Синютину, признанному виновным в сходе с рельсов девяти вагонов на станции «Поворино» в 2025 году. Районный суд назначил ему штраф в размере 250 тыс. руб.