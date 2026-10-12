В орловском индустриальном парке ждут двух скрытных резидентов

«До конца года планируется еще два резидента»,— сказал господин Антонцев. Если планы будут выполнены, число резидентов парка увеличится с пяти до семи — на 40%. Названия компаний, содержание их проектов, инвестиции и количество рабочих мест чиновник не раскрыл. Также не уточнил, что именно ожидается до конца года: получение статуса резидента или начало работы производств.