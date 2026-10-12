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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

В орловском индустриальном парке ждут двух скрытных резидентов

Власти также заявили о создании не менее 240 рабочих мест в технопарке «Три точки»

12.10.2026, 16:42
В индустриальном парке «Регион 57» в Орле работают пять резидентов, а до конца 2026 года ожидается появление еще двух. Об этом на аппаратном совещании у губернатора Андрея Клычкова 12 октября сообщил руководитель областного департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«До конца года планируется еще два резидента»,— сказал господин Антонцев. Если планы будут выполнены, число резидентов парка увеличится с пяти до семи — на 40%. Названия компаний, содержание их проектов, инвестиции и количество рабочих мест чиновник не раскрыл. Также не уточнил, что именно ожидается до конца года: получение статуса резидента или начало работы производств.
«Ъ-Черноземье» направил запрос в правительство Орловской области с просьбой уточнить параметры проектов двух ожидаемых резидентов «Региона 57». Там обещали прокомментировать их позднее.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», «Регион 57» создается на территории бывшего предприятия «Мостострой-66» на улице Машиностроительной в Орле. В 2023 году власти направили на инфраструктуру для парка 500 млн руб. Основным направлением площадки называлось машиностроение, дополнительным — текстильная промышленность.

Также господин Антонцев на совещании у губернатора доложил, что в особой экономической зоне «Орел» «стартовала реализация проекта по строительству еще одного промышленного технопарка» — проекта компании «Три точки». Речь идет о создании «высокотехнологичной экосистемы по разработке и производству сложной электроники». По итогам реализации проекта предполагается разместить не менее 12 резидентов и создать не менее 240 рабочих мест.
Какие работы уже начались на площадке, когда завершится строительство и заработают производства, господин Антонцев не уточнял.

  • Проект уже является публично известным. Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», соглашение о создании частного технопарка «Три точки» власти подписали с компанией в октябре 2025 года. Вложения инвестора тогда оценивались в 888 млн руб., площадь производственного комплекса — примерно в 5 тыс. кв. м. Проект планировалось разместить на участке в 20 га рядом с действующим заводом по производству телематического оборудования.

  • В декабре 2025 года власти анонсировали бюджетную поддержку технопарка «Три точки» в размере около 438 млн руб. Из этой суммы 350 млн руб., или 80%, должна была составить федеральная субсидия, остальное — средства области. Тогда к 2030 году в технопарке рассчитывали разместить десять резидентов и создать 178 рабочих мест.

Названные на нынешнем совещании минимальные ориентиры выше прежних — на 20% и 35% соответственно. Причины изменения параметров и сроки их достижения в докладе господина Антонцева не пояснялись. «Ъ-Черноземье» направил запрос правительству Орловской области с просьбой также уточнить статус реализации проекта «Трех точек» в ОЭЗ.
Чем еще известны орловские «Три точки» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников