В орловском индустриальном парке ждут двух скрытных резидентов
Власти также заявили о создании не менее 240 рабочих мест в технопарке «Три точки»
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», «Регион 57» создается на территории бывшего предприятия «Мостострой-66» на улице Машиностроительной в Орле. В 2023 году власти направили на инфраструктуру для парка 500 млн руб. Основным направлением площадки называлось машиностроение, дополнительным — текстильная промышленность.
Проект уже является публично известным. Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», соглашение о создании частного технопарка «Три точки» власти подписали с компанией в октябре 2025 года. Вложения инвестора тогда оценивались в 888 млн руб., площадь производственного комплекса — примерно в 5 тыс. кв. м. Проект планировалось разместить на участке в 20 га рядом с действующим заводом по производству телематического оборудования.
В декабре 2025 года власти анонсировали бюджетную поддержку технопарка «Три точки» в размере около 438 млн руб. Из этой суммы 350 млн руб., или 80%, должна была составить федеральная субсидия, остальное — средства области. Тогда к 2030 году в технопарке рассчитывали разместить десять резидентов и создать 178 рабочих мест.