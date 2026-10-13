Франческо Бонами станет художественным руководителем ГЭС-2

Российские арт-институции сотрудничали с Франческо Бонами как с экспертом с начала 2000-х. В 2010–2011 годах он по приглашению фонда V-A-C курировал (совместно с Ирене Кальдерони) выставку «Модерникон. Современное искусство из России», показанную в Венеции и Турине. В 2017 году издательство V–A–C Press выпустило русское издание его книги «Я тоже так могу! Почему современное искусство все-таки искусство». С 2021 года господин Бонами участвовал в деятельности ГЭС-2 на правах консультанта, а в 2024 году он и бывший генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова стали кураторами масштабной выставки «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2». «В моем понимании художественный руководитель — это катализатор творческой энергии,— комментирует новое назначение Франческо Бонами.— Наша общая задача — искать лучшие проекты для ГЭС-2. Мой опыт должен в этом помочь».