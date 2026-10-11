Главные новости за неделю 5–11 октября. Ростов-на-Дону и область
11.10.2026, 20:30
Администрация Ростова-на-Дону заложила на муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и искусства» в 2027 году 3,113 млрд руб. Это следует из постановления мэрии, которое изменило программу, утвержденную в 2018 году.
Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко анонсировала утверждение дорожной карты по ликвидации последствий затопления шахт в Ростовской области. Документ, рассчитанный до 2035 года, затронет экологию 11 закрытых угледобывающих предприятий и интересы более 1,5 млн жителей региона.
Тарифы на электричество в Ростовской области вырастут на 14,4% с июля 2027 года. Тариф на электроэнергетику увеличится на 14,4%. Стоимость природного газа на оптовом рынке повысится на 10,4%, его транспортировка подорожает на 12,4%. Тепловая энергия прибавит в цене 10,2%, водоснабжение — 9,4%, водоотведение — 9%.
Ростовская область в 2025 году экспортировала сельскохозяйственную продукцию на $5,18 млрд, заняв второе место среди российских регионов по объему агроэкспорта.
Производство мяса скота и птицы в живом весе в Ростовской области за январь—август 2026 года составило 203 тыс. тонн. Это 80,3% от уровня аналогичного периода прошлого года, то есть снижение составило 19,7%.
На Дону остановился рост цен на грузоперевозки и сельхозпродукцию. Индекс цен производителей промышленных товаров, реализуемых на внутреннем рынке Ростовской области, в августе 2026 года составил 99,4% к июлю, что соответствует снижению на 0,6%.
В Ростове-на-Дону после воздушной атаки повреждения получили многоквартирные и частные дома, а также объекты инфраструктуры в трех районах города. Медицинская помощь потребовалась шести людям, погибших нет.
В Ростове-на-Дону по результатам лабораторного анализа проб воздуха, отобранных в районе задымления после атаки БПЛА, не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.