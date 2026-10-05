Ростовская область получила правительственный план рекультивации шахт

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко анонсировала утверждение дорожной карты по ликвидации последствий затопления шахт в Ростовской области. Документ, рассчитанный до 2035 года, затронет экологию 11 закрытых угледобывающих предприятий и интересы более 1,5 млн жителей региона. Об этом госпожа Абрамченко сообщила в своих соцсетях.

Выездные комиссии Минэнерго РФ завершили первичный аудит инфраструктуры. Состояние водоотливных комплексов и очистных сооружений признано критическим: износ насосного оборудования достигает 80-85%, трубопроводов — 82%. На объектах скопилось 82,5 тыс. т илового осадка. По словам вице-спикера Госдумы, муниципальные бюджеты не в состоянии покрыть затраты на модернизацию, необходимые вложения оцениваются как существенные.

В ближайшее время власти сопоставят предписания надзорных органов с реальными технологическими возможностями. Итоги аудита лягут в основу двух технических заданий: на детальное инструментальное обследование и реконструкцию с внедрением технологий доочистки. План синхронизируют со Стратегией устойчивого развития Приазовья до 2040 года, что расширит географию работ, в том числе на территории ДНР и ЛНР.

Загрязнение вызвано затоплением нерентабельных шахт. Существующие мощности откачивают воду и убирают железо с тяжелыми металлами, однако не справляются с сульфатами, из-за чего сбросы не соответствуют нормативам.

Ситуация перешла в судебную плоскость. Шахтинский горсуд обязал МБУ «ЭВК» согласовать сбросы с Росрыболовством, но выполнить это без модернизации невозможно. Аналогичные иски грозят всем пяти водоотливным комплексам и четырем очистным сооружениям. В Тацинском районе профильные очистные сооружения до сих пор не введены в эксплуатацию.

Наталья Белоштейн