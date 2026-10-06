Тарифы на электричество в Ростовской области вырастут на 14,4% с июля 2027 года

Региональная служба по тарифам Ростовской области обнародовала прогнозные показатели роста стоимости коммунальных услуг, запланированного на второе полугодие 2027 года. По словам руководителя ведомства Алексея Лукьянова, расчеты базируются на данных федерального прогноза социально-экономического развития страны, сообщает пресс-служба областного правительства.

Наиболее драматически подорожает электроэнергетика: с июля 2027 года соответствующий тариф увеличится на 14,4%. Стоимость природного газа на оптовом рынке повысится на 10,4%, его транспортировка подорожает на 12,4%. Тепловая энергия прибавит в цене 10,2%, водоснабжение — 9,4%, водоотведение — 9%.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», до июля 2027 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионе останутся неизменными. Суммарное удорожание коммунальных платежей для жителей Ростовской области во втором полугодии будущего года ограничено на уровне 11,9%.

Предельные индексы роста платы за услуги ЖКХ в разрезе субъектов федерации федеральное правительство утвердит не позднее 30 ноября 2026 года. На основании общерегионального показателя до 15 декабря того же года будут закреплены ограничения для отдельных муниципальных образований Ростовской области.

Напомним, в октябре 2026 года в донском регионе, как и по всей стране, уже проводилась плановая индексация тарифов ЖКХ — тогда средние коммунальные расходы населения выросли на 9,8%.

Между тем в Ростове-на-Дону действует дифференцированная система расчета тарифов на электроснабжение: её параметры зависят от типа кухонного оборудования, установленного в квартире, и объема потребления. Жильцы с газовыми плитами оплачивают киловатт-час в пределах базового диапазона по 6,6 руб., при превышении установленного лимита ставка возрастает до 9,25 руб. Владельцы электрических плит пользуются льготной ставкой — 4,67 руб. за киловатт-час в базовом диапазоне и 6,48 руб. при его превышении.

Станислав Маслаков