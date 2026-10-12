Премьер Венгрии Мадьяр исключил поставки оружия Украине
12.10.2026, 08:18
Венгрия отказывается поставлять оружие Украине и не разрешит провозить его через свою территорию, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в интервью газете Helsingin Sanomat. Господин Мадьяр при этом отметил, что готов «предпринять небольшие шаги» для восстановления отношений с Киевом, и не исключил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе на этой неделе.
Петер Мадьяр подчеркнул, что позиция Венгрии по вопросу военной помощи Украине остается неизменной, поэтому Киев не может рассчитывать на вооруженную поддержку со стороны Будапешта. Однако он считает, что двусторонние отношения «должны постепенно налаживаться», приводит слова венгерского премьера Szeretlek Magyarorszag.
Петер Мадьяр еще в мае заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Будапешт не будет поставлять оружие Киеву. В Кремле позитивно оценили это решение. Господин Мадьяр также говорил о готовности оказать дипломатическую помощь в урегулировании на Украине и предлагал провести в Венгрии переговоры по этому вопросу. МИД Венгрии уверял, что Будапешт не заинтересован в эскалации отношений с Москвой.