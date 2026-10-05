Ростов увеличит расходы на культуру до 3,1 млрд рублей

Администрация Ростова-на-Дону заложила на муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и искусства» в 2027 году 3,113 млрд руб. Это следует из постановления мэрии, которое изменило программу, утвержденную в 2018 году. Документ приводит объем финансирования к действующему бюджету города на 2026–2028 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Основную часть — 2,899 млрд руб. — обеспечит городской бюджет. Еще 210,1 млн руб. программа предусматривает из внебюджетных источников. Федеральный бюджет добавит 3,6 млн руб., областной — 793,1 тыс. руб. Отдельной строкой в документе указаны налоговые расходы местного бюджета — 1,704 млн руб.

Внутри программы крупнейшая статья — создание условий для развития культуры: на нее в 2027 году приходится около 2,8 млрд руб. На развитие инфраструктуры предусмотрено 234 млн руб., на руководство и управление в сфере культуры — около 47 млн руб. Таким образом, рост финансирования связан прежде всего с содержанием и поддержкой учреждений культуры, а не только с отдельными строительными проектами.

Муниципальная программа охватывает библиотеки, парки и зоопарк, учреждения дополнительного образования, театр и другие городские учреждения. По отчету городской думы, за 2024–2025 годы на нее направили 4,9 млрд руб. Из этой суммы 1,92 млрд руб. пошли на учреждения дополнительного образования, 1,50 млрд руб. — на парки и Ростовский-на-Дону зоопарк, 682,5 млн руб. — на библиотеки. В феврале 2026 года дума сообщала, что число муниципальных учреждений культуры выросло с 76 на конец 2023 года до 79 к началу 2026-го.

Речь идет о расходах города, а не обо всей культурной отрасли Ростовской области. Областная госпрограмма «Развитие культуры и туризма» предусматривает 5,3 млрд руб. расходов на 2026 год; за 2025 год регион освоил по отрасли 5,5 млрд руб. Эти показатели относятся к другой программе и другому уровню бюджета, поэтому их нельзя напрямую сравнивать с муниципальным планом донской столицы.

Станислав Маслаков