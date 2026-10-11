В Ростове не выявили превышения концентрации загрязнения в воздухе из-за задымления

В Ростове-на-Дону по результатам лабораторного анализа проб воздуха, отобранных в районе задымления, не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации, ссылаясь на данные регионального управления Роспотребнадзора.