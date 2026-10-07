Ростовская область заняла второе место в России по объему агроэкспорта
07.10.2026, 19:23
Ростовская область в 2025 году экспортировала сельскохозяйственную продукцию на $5,18 млрд, заняв второе место среди российских регионов по объему агроэкспорта. Об этом сообщает «Агрономика».
Лидером рейтинга остается Москва, на которую в 2025 году пришлось $7,51 млрд поставок аграрной продукции за рубеж. Ростовская область заняла вторую позицию с показателем $5,18 млрд. Третье место — у Московской области ($2,8 млрд).
В пятерку крупнейших региональных экспортеров также вошли Краснодарский край ($2,25 млрд) и Приморский край ($2,21 млрд).
В первую пятнадцатку вошли также Калининградская, Белгородская, Новосибирская, Мурманская, Курская, Липецкая и Смоленская области, Камчатский и Алтайский края, а также Санкт-Петербург.
Совокупно на 15 крупнейших регионов пришлось более 70% российского экспорта сельхозпродукции.