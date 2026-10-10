Главные новости за 10 октября. Ростов-на-Дону и область
10.10.2026, 21:17
Футбольный клуб «Ростов» победил тольяттинский «Акрон» в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный гол на «Ростов Арене» забил полузащитник Иван Комаров. До встречи обе команды набрали по восемь очков. «Ростов» занимал 12-е место в турнирной таблице, «Акрон» располагался строчкой ниже.Победа позволила донской команде набрать три очка и подняться на девятое место в таблице РПЛ. «Акрон» остался на 13-й позиции. Следующий матч «Ростов» проведет 14 октября в гостях против ЦСКА. Команды встретятся в рамках Кубка России.
В Ростове-на-Дону после воздушной атаки повреждения получили многоквартирные и частные дома, а также объекты инфраструктуры в трех районах города. Медицинская помощь потребовалась шести человекам, погибших нет. В городе введут режим ЧС в границах улиц, где зафиксирован ущерб. Для оценки последствий атаки организуют оперативные штабы и комиссии. Специалисты будут обходить поврежденные территории, фиксировать ущерб и принимать от пострадавших заявления на материальную помощь. Коммунальным службам поручено приступить к уборке территорий рядом с местами происшествий.
В Ростовской области 13 пассажирских поездов продолжают следовать с опозданием после повреждения железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск. Еще 12 задержанных составов уже прибыли на конечные станции, семь поездов удалось вернуть в график. Мост на участке Ростов — Батайск получил повреждения утром 10 октября во время массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Движение по обоим путям временно останавливали, однако утром его полностью восстановили. Несмотря на возобновление движения, поезда продолжили следовать с отклонениями от расписания.
В Азове Ростовской области в результате ночной атаки беспилотников повреждены два судна. На борту нет погибших и пострадавших. Всего за ночь в регионе уничтожили и подавили более 100 БПЛА. По последним данным, при воздушной атаке в регионе пострадали шесть человек. Четверых доставили в больницы, двоих после обработки ран перевели на амбулаторное лечение. Два человека остаются в медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, еще одному врачи оказывают экстренную хирургическую помощь.
За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Ростовской области выросло лишь на 1,4%, до 6,2 тыс. Это втрое медленнее, чем годом ранее. Ликвидаций стало больше почти на треть, а регистраций — меньше чем на 4%. С 1 января по 1 октября 2026 года число юрлиц и ИП, для которых общепит — основной вид деятельности, увеличилось в регионе на 84, до 6157. За тот же период 2025 года прирост составил 265 предприятий, или 4,68%.Основа отрасли — рестораны: их 4706, или 76% всех предприятий. С начала года ресторанов стало на 68 больше (+1,47%). Кафе прибавилось 12 (+1,1%), их теперь 1099. Баров стало 352, на четыре больше (+1,15%). Годом ранее сегменты росли намного быстрее: кафе — на 8,01%, бары — на 6,92%, рестораны — на 3,76%.