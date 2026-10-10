В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждены дома и инфраструктура в трех районах

В городе введут режим ЧС в границах улиц, где зафиксирован ущерб. Для оценки последствий атаки организуют оперативные штабы и комиссии. Специалисты будут обходить поврежденные территории, фиксировать ущерб и принимать от пострадавших заявления на материальную помощь. Коммунальным службам поручено приступить к уборке территорий рядом с местами происшествий.