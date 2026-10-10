В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждены дома и инфраструктура в трех районах
10.10.2026, 13:34
В Ростове-на-Дону после воздушной атаки повреждения получили многоквартирные и частные дома, а также объекты инфраструктуры в трех районах города. Медицинская помощь потребовалась шести человекам, погибших нет. Об этом сообщил глава Александр Скрябин города по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В городе введут режим ЧС в границах улиц, где зафиксирован ущерб. Для оценки последствий атаки организуют оперативные штабы и комиссии. Специалисты будут обходить поврежденные территории, фиксировать ущерб и принимать от пострадавших заявления на материальную помощь. Коммунальным службам поручено приступить к уборке территорий рядом с местами происшествий.
После сообщений жителей о запахе Роспотребнадзор организовал мониторинг воздуха и санитарно-эпидемиологическую разведку на содержание опасных веществ. По предварительным результатам, недопустимых концентраций не выявлено. При поступлении новых жалоб мобильный пост проведет повторные замеры. О результатах проверок власти обещают сообщать дополнительно.