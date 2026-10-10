Число задержанных поездов после повреждения моста под Ростовом сократилось до 13

В Ростовской области 13 пассажирских поездов продолжают следовать с опозданием после повреждения железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск. Еще 12 задержанных составов уже прибыли на конечные станции, семь поездов удалось вернуть в график. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания.