Число задержанных поездов после повреждения моста под Ростовом сократилось до 13
10.10.2026, 20:14
В Ростовской области 13 пассажирских поездов продолжают следовать с опозданием после повреждения железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск. Еще 12 задержанных составов уже прибыли на конечные станции, семь поездов удалось вернуть в график. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания.
Из-за последствий происшествия изменилось и расписание поезда № 42 Москва — Саранск. Его отправление перенесли с 23:38 10 октября на время не ранее 1:40 мск 11 октября. В ФПК уточнили, что корректировка связана с повреждением моста и временной приостановкой движения в Ростовской области.
Мост на участке Ростов — Батайск получил повреждения утром 10 октября во время массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Движение по обоим путям временно останавливали, однако утром его полностью восстановили. Несмотря на возобновление движения, поезда продолжили следовать с отклонениями от расписания.
Ранее ФПК сообщала о задержке 25 пассажирских поездов. Впоследствии их число начало сокращаться. По данным Северо-Кавказской железной дороги, первоначально из-за происшествия от графика отставали 14 пассажирских и два пригородных поезда.
Воздушная атака затронула и жилую застройку Ростова-на-Дону. По предварительным данным городских властей, в трех районах повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты инфраструктуры. За медицинской помощью обратились шесть человек, погибших нет.
В городе организовали работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба. Жителям поврежденных домов предложат временное размещение в маневренном фонде, а заявления на предусмотренные выплаты принимают районные администрации. Городские службы также проводят обследование пострадавших территорий и устраняют последствия атаки..