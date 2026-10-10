Прирост числа кафе и ресторанов в Ростовской области за девять месяцев сократился втрое
10.10.2026, 08:01
За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Ростовской области выросло лишь на 1,4%, до 6,2 тыс. Это втрое медленнее, чем годом ранее. Ликвидаций стало больше почти на треть, а регистраций — меньше чем на 4%. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса», которое есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
С 1 января по 1 октября 2026 года число юрлиц и ИП, для которых общепит — основной вид деятельности, увеличилось в регионе на 84, до 6157. За тот же период 2025 года прирост составил 265 предприятий, или 4,68%.
Основа отрасли — рестораны: их 4706, или 76% всех предприятий. С начала года ресторанов стало на 68 больше (+1,47%). Кафе прибавилось 12 (+1,1%), их теперь 1099. Баров стало 352, на четыре больше (+1,15%). Годом ранее сегменты росли намного быстрее: кафе — на 8,01%, бары — на 6,92%, рестораны — на 3,76%.
В январе—сентябре в области зарегистрировали 986 новых предприятий общепита против 950 годом ранее. Прирост дали только рестораны: их открылось на 8,2% больше, 712. Кафе зарегистрировали почти столько же, сколько год назад: 222 против 223. Новых баров стало на четверть меньше — 52 против 69.
Закрытий при этом заметно прибавилось. За девять месяцев ликвидировано 901 предприятие, на 31,9% больше, чем годом ранее (683). Быстрее всего росло число закрытий кафе: на 41,7%, до 204. Ресторанов ликвидировано 646, на 31,3% больше. Баров закрылось 51 против 47 годом ранее.
В итоге в 2026 году на каждые 100 новых заведений на Дону пришлось около 91 закрытого, а годом ранее — 72. В барном сегменте открытия и закрытия почти сравнялись: 52 новых бара против 51 ликвидированного.
Ростовская область заметно отстает от соседнего Краснодарского края. По данным того же исследования, число предприятий общепита на Кубани за девять месяцев выросло на 5,4%, а на 100 открытий там пришлось 81 закрытие.