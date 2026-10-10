Прирост числа кафе и ресторанов в Ростовской области за девять месяцев сократился втрое

За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Ростовской области выросло лишь на 1,4%, до 6,2 тыс. Это втрое медленнее, чем годом ранее. Ликвидаций стало больше почти на треть, а регистраций — меньше чем на 4%. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса», которое есть в распоряжении «Ъ-Ростов».