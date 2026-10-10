В Азове при атаке БПЛА повреждены два судна
10.10.2026, 09:21
В Азове Ростовской области в результате ночной атаки беспилотников повреждены два судна. На борту нет погибших и пострадавших. Всего за ночь в регионе уничтожили и подавили более 100 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По последним данным, при воздушной атаке в регионе пострадали шесть человек. Четверых доставили в больницы, двоих после обработки ран перевели на амбулаторное лечение. Два человека остаются в медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, еще одному врачи оказывают экстренную хирургическую помощь.
В результате атаки также поврежден железнодорожный мост, движение поездов по которому временно останавливали. Позднее губернатор сообщил о полном восстановлении движения. В Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов, жильцов эвакуировали. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку, где возник пожар. Возгорание также произошло на складских промышленных объектах региона.