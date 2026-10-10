«Ростов» обыграл «Акрон» и поднялся на девятое место в таблице РПЛ
10.10.2026, 18:46
Футбольный клуб «Ростов» победил тольяттинский «Акрон» в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный гол на «Ростов Арене» забил полузащитник Иван Комаров.
До встречи обе команды набрали по восемь очков. «Ростов» занимал 12-е место в турнирной таблице, «Акрон» располагался строчкой ниже.
Счет был открыт на последней минуте первого тайма. Иван Комаров реализовал штрафной удар и вывел хозяев поля вперед. В начале второй половины встречи нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов отправил мяч в ворота соперника, однако после просмотра VAR гол отменили из-за положения вне игры.
Победа позволила донской команде набрать три очка и подняться на девятое место в таблице РПЛ. «Акрон» остался на 13-й позиции.
Следующий матч «Ростов» проведет 14 октября в гостях против ЦСКА. Команды встретятся в рамках Кубка России.