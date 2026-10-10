«Ростов» обыграл «Акрон» и поднялся на девятое место в таблице РПЛ

Счет был открыт на последней минуте первого тайма. Иван Комаров реализовал штрафной удар и вывел хозяев поля вперед. В начале второй половины встречи нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов отправил мяч в ворота соперника, однако после просмотра VAR гол отменили из-за положения вне игры.