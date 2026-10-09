Песков пообещал защитить права задержанного в Черногории основателя «Рыбаря»
09.10.2026, 14:11
Российские дипломаты будут выяснять причины задержания в Черногории основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Господина Звинчука и несколько сопровождавших его человек задержали сегодня утром.
«Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав»,— сказал господин Песков телеканалу «Звезда».
По словам премьера Черногории Милойко Спаича, Михаила Звинчука подозревают в «гибридной деятельности», негативно влияющей на Черногорию. СМИ со ссылкой на источники писали, что при задержании у команды россиянина нашли дроны и «сложную цифровую технику». В «Рыбаре» уверяют, что группа собиралась снимать местный монастырь и находилась в стране легально. К разбирательству привлекли МИД России.