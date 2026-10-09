МИД России выясняет причины задержания в Черногории основателя «Рыбаря» Звинчука
09.10.2026, 12:47
Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания в Черногории основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства», — сказала она «Интерфаксу». Другие комментарии МИД пока не предоставил.
Черногорские СМИ сообщили, что Михаил Звинчук и несколько сопровождавших его человек были задержаны сегодня утром. Из заявления премьер-министра Черногории следует, что россиянина подозревают в «гибридной деятельности», негативно влияющей на Черногорию. «Рыбарь» подтвердил задержание главы проекта. СМИ со ссылкой на источники писали, что при задержании у команды Михаила Звинчука были обнаружены «дроны, сложная цифровая техника и электронные устройства». В «Рыбаре» заявили, что группа собиралась снимать местный монастырь и находилась в стране легально.