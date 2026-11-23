Сергей Миронов включился на полную очность
Председатель «Справедливой России» возобновил работу в парламенте
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов вернулся к очному руководству партией после трехмесячного перерыва из-за болезни. 23 ноября он открыл в Госдуме конференцию «Россия в период кризиса европейской безопасности». Хотя двухчасовое мероприятие собрало с десяток политиков и экспертов (в том числе зарубежных), внимание участников и журналистов в первую очередь занимало возвращение лидера эсеров на Охотный Ряд.
К назначенному часу Сергей Миронов прибыл на четвертый этаж старого здания Госдумы в окружении помощников и соратников. «Приступаю к активной работе»,— бодро уведомил он собравшихся, хотя и отметил, что формально по-прежнему находится на больничном.
«Рукопожатие? Крепкое!» — то ли в шутку, то ли всерьез ответил один из справороссов корреспонденту “Ъ” на вопрос о здоровье лидера.
Выбранное им для возвращения мероприятие было посвящено российско-европейским отношениям. Хватки в этой повестке господин Миронов, как оказалось, не утратил. Сжато напомнив фабулу украинского конфликта, он отметил, что все войны заканчиваются миром, за исключением, однако, войны ядерной. «Поэтому европейским политикам пора взяться за ум, отказаться от эскалации и принять те условия, которые выдвигает российская сторона»,— напутствовал политик не столько присутствующих, сколько отсутствующих. Такая сделка будет не только справедливой, но и принесет «пользу народам всей Европы», выразил уверенность председатель партии.
Последующие выступления только укрепляли и дополняли тезисы лидера справороссов. «Наш интерес — вернуть отношения в торговое, конструктивное русло»,— объяснял депутат Госдумы Александр Воробьев. Экономические связи, заметил он, были фундаментом взаимодействия между державами Старого Света «даже в самые холодные годы». К тому же в Европе уже «нарастает запрос» на «альтернативу нынешнему антироссийскому курсу», оптимистично добавил парламентарий: «Все громче звучит голос здравого смысла!»
По мнению участников конференции, не последнюю роль в коммуникации между европейскими народами, «пока официальные структуры ЕС и НАТО заморозили связи», должны сыграть именно парламентарии. Поэтому, как заявил тот же Александр Воробьев, депутатам предстоит «активно работать на уровне партий, общественных объединений и гражданских активистов». «Справедливая Россия», со своей стороны, уже учредила для этого международный форум «Совинтерн», напомнил справоросс.
Сам Сергей Миронов покинул мероприятие незадолго до его завершения. Правда, уйти по-английски политику не дали, сопроводив его выход из зала всеобщей овацией. «Вы даже не представляете, как я рад сегодня быть здесь, среди вас»,— признался товарищам и гостям лидер эсеров.
Травма, которую председатель партии получил в начале августа, к сожалению, оказалась более серьезной, чем он думал, признался господин Миронов “Ъ”: «Но я никогда не сдаюсь, рук не опускаю, начал курс реабилитации». Все это время политик работал удаленно, а сегодня «был очень рад вернуться на рабочее место и лично принять участие в мероприятиях, которые проходили в Госдуме». Заодно он поблагодарил врачей, друзей, соратников и «просто неравнодушных людей, которые каждый день присылали сообщения с пожеланиями здоровья». «Благодаря их поддержке выздоровление идет быстрее. У нас много задач, планов — громадье. Поэтому только вперед!» — заверил Сергей Миронов.