Травма, которую председатель партии получил в начале августа, к сожалению, оказалась более серьезной, чем он думал, признался господин Миронов “Ъ”: «Но я никогда не сдаюсь, рук не опускаю, начал курс реабилитации». Все это время политик работал удаленно, а сегодня «был очень рад вернуться на рабочее место и лично принять участие в мероприятиях, которые проходили в Госдуме». Заодно он поблагодарил врачей, друзей, соратников и «просто неравнодушных людей, которые каждый день присылали сообщения с пожеланиями здоровья». «Благодаря их поддержке выздоровление идет быстрее. У нас много задач, планов — громадье. Поэтому только вперед!» — заверил Сергей Миронов.