С 3 по 11 ноября техдефолты произошли еще по четырем выпускам — 001РS-02 (20,1 млн руб.), 001Р-06 (9,45 млн руб.), 001PS-03 (13,5 млн руб.) и 001PS-01 (19,7 млн руб.). 2 ноября Национальное рейтинговое агентство понизило рейтинг компании до уровня C|ru| (означает низкую кредитоспособность), ранее он составлял BB|ru|. По данным на 21:23 мск, цена акций МГКЛ выросла на 9,8%, до 0,2725 руб. за бумагу.