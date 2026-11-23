МГКЛ снова допустил фактический дефолт по облигациям
ПАО «МГКЛ» (головная компания группы «Мосгорломбард») допустило дефолт по выплате пятого купона облигаций серии 001РS-03 на сумму 13,47 млн руб. Это следует из данных на сайте раскрытия информации. О первом фактическом дефолте по выплате купона бондов компания объявляла 16 ноября.
16 ноября МГКЛ допустил фактический дефолт по облигациям серии 001Р-07 на сумму 24,66 млн руб. Проблемы с исполнением обязательств начались в конце октября. Сегодня Московская биржа проводила третий с начала ноября дискретный аукцион по акциям МГКЛ из-за падения их цены более чем на 20%.
С 3 по 11 ноября техдефолты произошли еще по четырем выпускам — 001РS-02 (20,1 млн руб.), 001Р-06 (9,45 млн руб.), 001PS-03 (13,5 млн руб.) и 001PS-01 (19,7 млн руб.). 2 ноября Национальное рейтинговое агентство понизило рейтинг компании до уровня C|ru| (означает низкую кредитоспособность), ранее он составлял BB|ru|. По данным на 21:23 мск, цена акций МГКЛ выросла на 9,8%, до 0,2725 руб. за бумагу.