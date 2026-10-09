«Рыбарь» подтвердил задержание основателя канала Звинчука в Черногории
09.10.2026, 12:19
Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук действительно был задержан в Черногории, подтвердили его коллеги. О задержании главы проекта сегодня сообщили черногорские СМИ. По их данным, дело может быть связано с претензиями к «Рыбарю» со стороны США и Великобритании.
«Михаил Звинчук действительно был задержан в Черногории вместе с другими гражданами России. На территории страны все они находились легально, — указано в свежем посте в Telegram-канале "Рыбарь". — В планах была съемка Цетинского монастыря».
Команда проекта поддерживает связь с МИД РФ, добавили в «Рыбаре». Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила «Интерфаксу», что российское посольство в Черногории «выясняет обстоятельства».