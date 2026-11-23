Во всем виноват Чибис
Губернатора Мурманской области задержали за хищение на дороге
Мещанский райсуд Москвы рассмотрит ходатайство МВД об аресте губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ему инкриминируется мошенничество, растрата, а также вывод средств, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Ущерб от его действий может превышать 1 млрд руб. Показания о причастности чиновника к махинациям дали другие фигуранты дела. Сам он вину отрицает.
Вечером 23 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Сделано это было в рамках уголовного дела о совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, а также п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 (мошенничество и растрата, совершенные в особо крупном размере, и незаконный вывод средств за границу) УК РФ.
По версии следственного департамента МВД, руководитель представительства Мурманской области в Москве Ашот Баблумян в 2022 году организовал преступную группу для хищения средств из областного бюджета и вывода их за границу с использованием подконтрольных компаний. Именно на переводах за рубеж, в том числе в Киргизию, попались фигуранты — расследование было начато ФТС, передано в региональное МВД, а после того как в нем появились чиновники — в центральный аппарат полицейского ведомства России.
Вторым фигурантом уголовного дела стал бизнесмен Оганес Шанкоян, компании которого, прежде всего строительные, участвовали в вызвавших вопросы проектах.
Одна из них, «Северстрой», должна была за 130 млн руб. возвести в Мурманске центр поддержки талантливых детей и молодежи. Однако, получив аванс на сумму около 39 млн руб., работы не выполнила.
Деньги же были перечислены другим компаниям бизнесмена под видом займов.
Второй эпизод дела связан с предполагаемым хищением около 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Часть средств, как и при строительстве центра, была выведена за границу.
Фигуранты, которых отправили в Москву, вначале категорически отрицали свою вину, а потом решили сотрудничать со следствием, дав в том числе показания о причастности к махинациям губернатора Чибиса. Отметим, что если Ашоту Баблумяну в октябре Мещанский суд продлил содержание под стражей, то имя Оганеса Шанкояна в судебных документах уже не упоминается.
23 ноября Андрея Чибиса вызвали на допрос в Москву. Отвечая на вопросы следователя СД МВД, свою вину чиновник категорически отрицал. При этом он якобы высказал намерение добровольно выйти в отставку и отправиться на СВО. Тем не менее его задержали, и уже 24 ноября следствие может ходатайствовать в Мещанском райсуде о его аресте.
По версии МВД, господин Чибис причастен к хищениям 1 млрд руб. и 39 млн руб., выводу похищенного за границу, а также проверяется на причастность к другим преступлениям коррупционной направленности.
В правительстве Мурманской области лишь подтвердили участие губернатора в следственных действиях, заявив, что им о задержании Андрея Чибиса ничего не известно.
Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. Окончил Чебоксарский кооперативный институт по специальности «юриспруденция», Чувашский госуниверситет, кандидат юридических наук. Работал юрисконсультом, адвокатом, в 2004–2005 годах советник губернатора Рязанской области. В 2005–2006 годах был начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии. С 2006 по 2007 год — замдиректора департамента строительства и начальник отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития РФ. Отвечал за реализацию нацпроекта, разработку долгосрочной стратегии массового строительства жилья. С 2007 по 2008 год — начальник управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и ЖКХ. В 2008–2011 годах был председателем совета директоров, членом правления, директором по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Российские коммунальные системы».
В 2011–2012 годах — исполнительный директор фонда «Институт социально-экономических и политических исследований». С декабря 2013 года по март 2019 года — замминистра строительства и ЖКХ РФ. Одновременно с 2014 года являлся главным государственным жилищным инспектором РФ.
Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта 2019 года. В сентябре того же года избран главой региона (60,07% голосов). 4 апреля 2024 года на Андрея Чибиса было совершено покушение: после встречи с жителями Апатитов мужчина «из личной неприязни к чиновнику» ранил его ножом в живот. Губернатора экстренно госпитализировали и прооперировали, нападавший был задержан и позже осужден на 13 лет.
В сентябре 2024 года Андрей Чибис переизбрался губернатором на второй срок. Входит в генсовет партии «Единая Россия». Член президиума Госсовета РФ. Действительный государственный советник III класса. Награжден орденом Дружбы.
Очевидно, что до ареста его членство в «Единой России» будет приостановлено и последует отставка с должности.