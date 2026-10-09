Основателя канала «Рыбарь» Звинчука задержали в Черногории
09.10.2026, 11:29
Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук задержан в Черногории по запросу США, пишет издание Vijesti. По его данным, операцию провели сегодня утром в городе Рисан. По словам источников, задержаны также жена и соратница блогера Валерия Звинчук и еще три человека.
В основу дела против Михаила Звинчука, по данным Vijesti, легли обвинения в «гибридной деятельности, которую британские и американские власти связывают с распространением кремлевской пропаганды». Россиянин Звинчук находится под санкциями Великобритании, а Госдепартамент США внес его в список лиц, причастных к вмешательству в выборы. За информацию о сотрудниках «Рыбаря» Госдеп объявлял награду в размере $10 млн.
Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания Михаила Звинчука, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.