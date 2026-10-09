Премьер Черногории объяснил задержание основателя канала «Рыбарь» Звинчука
09.10.2026, 12:34
Премьер-министр Черногории Милойко Спаич прокомментировал задержание в стране основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Из заявления политика следует, что россиянина подозревают в попытках оказать деструктивное воздействие на обстановку в стране и ее положение в Европе.
«Мы предупреждали, что попытки гибридных действий и дестабилизации Черногории неустанно преследуют нас на европейском пути. Сейчас не время для поспешных заявлений, но и не время для наивных выводов. Есть серьезные признаки, требующие тщательного изучения», — написал господин Спаич в X.
Он отметил, что подробности о деле пока не могут быть раскрыты, так как это зона ответственности спецслужб. Однако, по его словам, «посыл очевиден»: «Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее».
Черногорские СМИ со ссылкой на источники заявили, что в основу дела против Михаила Звинчука легли обвинения в «гибридной деятельности, которую британские и американские власти связывают с распространением кремлевской пропаганды». «Рыбарь» подтвердил задержание руководителя проекта.