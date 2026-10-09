Чем известен Михаил Звинчук
Основателя Telegram-канала «Рыбарь» задержали в Черногории
09.10.2026, 15:20
Власти Черногории задержали в городе Котор гражданина РФ Михаила Звинчука и его съемочную группу. Чем известен военный переводчик, основатель Telegram-канала «Рыбарь» — в справке “Ъ”.
Михаил Звинчук родился 19 июля 1991 года во Владивостоке. В 2005 году поступил в Суворовское училище в Москве. Позже окончил Военный университет Минобороны РФ по специальности «военный переводчик». Знает арабский и английский языки.
В 2015–2017 годах был сотрудником пресс-службы Минобороны РФ, служил в Сирии и Ираке. Писал заметки и аналитические материалы по военным конфликтам в регионе.
В 2018 году создал анонимный Telegram-канал «Рыбарь», освещавший события на Ближнем Востоке.
В 2019 году уволился из армии и структур Минобороны.
В 2022 году «Рыбарь» стал одним из самых популярных Telegram-каналов, детально освещавшим военные действия,— с февраля по октябрь количество подписчиков выросло со 170 тыс. до 1,1 млн.
В июле 2022 года журналисты-расследователи обнародовали личность Михаила Звинчука и других сотрудников «Рыбаря», включая сооснователя канала Дениса Щукина.
В декабре 2022 года распоряжением Владимира Путина включен в рабочую группу по проведению мобилизации.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за усилия в поддержке СВО, а также орденом «За верность долгу» Республики Крым.
С 2023 года находится под санкциями ЕС и Украины. В 2024 году Госдеп США объявил награду в размере $10 млн за информацию о местонахождении 19 сотрудников проекта «Рыбарь», включая Михаила Звинчука,— их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. В 2025-м включен в санкционный список Великобритании.
От первого брака Михаил Звинчук имеет двоих детей. Его вторая супруга Валерия участвует в проекте «Рыбарь» и также разыскивается властями США.