Главные новости к утру 9 октября
Axios: Уиткофф и Кушнер могут провести переговоры с Путиным в октябре
09.10.2026, 07:00
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в октябре, сообщает Axios. Дипломаты намерены встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Визит может состояться после переговоров с украинскими и европейскими переговорщиками в Майами.
Больше десятка самолетов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы из-за действующих ограничений на полеты.
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