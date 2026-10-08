Министр обороны Франции призвала армию готовиться к столкновению с Россией

Госпожа Вотрен заявила это на слушаниях в комиссии по обороне Национального собрания по вопросу военного бюджета на 2027 год. Проект бюджета предусматривает выделение €63,4 млрд на нужды армии. Министр отметила, что если документ не будет одобрен до конца года, оборонный бюджет 2027 года останется на уровне 2026 года с дефицитом в €6,5 млрд. Это сделает невозможным финансирование долгосрочных инвестиций, добавила она.