Axios: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в октябре
09.10.2026, 02:00
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в октябре. Дипломаты намерены встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.
По информации издания, визит в Россию может состояться после двухдневных переговоров в Майами. Там американские дипломаты встретятся с украинскими переговорщиками, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, НАТО и ЕС. Стороны обсудят новые идеи по выходу из тупика в российско-украинском конфликте.
Вариант соглашения и дальнейшие указания перед встречей господа Уиткофф и Кушнер уже согласовали с президентом Дональдом Трампом, отмечает Axios. Среди ключевых инициатив США — добиться остановки ударов по энергетической инфраструктуре и зерновым перевозкам накануне зимы, а также обсудить гарантии безопасности для Киева и план послевоенного восстановления.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер до этого посещали Москву в начале сентября. Американская делегация провела переговоры с Владимиром Путиным, во время которых обсудили обстановку в зоне боевых действий и поиск решений конфликта.