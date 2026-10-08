Axios: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в октябре

По информации издания, визит в Россию может состояться после двухдневных переговоров в Майами. Там американские дипломаты встретятся с украинскими переговорщиками, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, НАТО и ЕС. Стороны обсудят новые идеи по выходу из тупика в российско-украинском конфликте.