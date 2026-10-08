Экипаж авианосца USS Abraham Lincoln вернулся в США после почти года в море

Логистические сбои у «Линкольна» и других судов начались после того, как Иран уничтожил главную базу ВМС США на Ближнем Востоке в Бахрейне. Из-за этого флот перенес свой снабженческий хаб на принадлежащий Великобритании остров Диего-Гарсия. Родственники экипажа неоднократно сообщали о тяжелых условиях на корабле, однако в Пентагоне долгое время пытались преуменьшить масштаб проблем, отмечает NYT.