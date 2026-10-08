Экипаж авианосца USS Abraham Lincoln вернулся в США после почти года в море
09.10.2026, 01:19
В порт Сан-Диего прибыл авианосец USS Abraham Lincoln, игравший ключевую роль в военной кампании США против Ирана и поставивший рекорд по продолжительности непрерывного пребывания в море без захода в порты. На причале собрались семьи военнослужащих — моряков встречали с транспарантами, плакатами и американскими флагами, передает The New York Times (NYT).
За 321 день похода экипаж корабля столкнулся с нехваткой продовольствия и тяжелым психологическим состоянием. Руководство Пентагона докладывало о массовых попытках самоубийства моряков.
Логистические сбои у «Линкольна» и других судов начались после того, как Иран уничтожил главную базу ВМС США на Ближнем Востоке в Бахрейне. Из-за этого флот перенес свой снабженческий хаб на принадлежащий Великобритании остров Диего-Гарсия. Родственники экипажа неоднократно сообщали о тяжелых условиях на корабле, однако в Пентагоне долгое время пытались преуменьшить масштаб проблем, отмечает NYT.
На службу USS Abraham Lincoln вышел в ноябре 2025 года, а к январю 2026-го прибыл на Ближний Восток. С 28 февраля, когда США и Израиль начали удары по Ирану, авианосец участвовал в воздушной кампании и блокировании иранских портов.