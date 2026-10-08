В Москве из-за ограничений ночью не смогли приземлиться больше десяти самолетов
09.10.2026, 02:32
Больше десятка самолетов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы из-за действующих в столице ограничений на полеты. Об этом ТАСС сообщили в аэропортах Москвы.
Четыре самолета из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи, которые летели в Домодедово, отправили на посадку в Казань и Шереметьево. Из Внуково еще 11 бортов из Стамбула, Антальи, Измира, Дубая, Тбилиси и Бодрума ушли на запасные аэродромы в Петербург, Казань, Нижний Новгород и Минск. При этом несколько лайнеров из Турции развернулись прямо в воздухе и вернулись в аэропорты вылета.
Сейчас ограничения действуют во Внуково, Домодедово и Жуковском. Аэропорты не принимают и не выпускают самолеты. В Росавиации сообщали, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.