Депутаты переизбрали Александра Новьюхова членом Совета федерации от ХМАО

Всего на выборах в думу Югры список «Единой России» в 2026 году получил 377,6 тыс. голосов избирателей (54,18% от всего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов между партсписками, которые набрали более 5% голосов, партия власти взяла 13 мандатов, ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному. В 18 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России», в оставшихся двух избрались представители от коммунистов и либерал-демократов. Явка избирателей на выборах составила 62,39%.