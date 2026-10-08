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Урал

Депутаты переизбрали Александра Новьюхова членом Совета федерации от ХМАО

08.10.2026, 16:19
Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) вновь наделила депутата от «Единой России» Александра Новьюхова полномочиями члена Совета федерации (СФ) РФ — представителя от законодательной власти региона. Фракции оппозиционных партий не стали выдвигать альтернативных кандидатов.
Александр Новьюхов

Александр Новьюхов

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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В ходе выступления господин Новьюхов отметил, что результатом взаимодействия СФ РФ и югорских депутатов стал высокий рейтинг думы и правительства ХМАО среди населения, что фиксируют социологические опросы. «Такое взаимодействие, которое сложилось за последние пять лет, является залогом эффективной работы наших коллег, земляков, мы готовы в дальнейшем обеспечить конструктивное взаимодействие и системную работу с нашими коллегами-депутатами из законодательного собрания ХМАО»,— заверил он.
По итогам голосования кандидатуру Александра Новьюхова поддержали 39 депутатов, один — не голосовал.

Александру Новьюхову 51 год, с 1991 года работал на предприятии «Водные пути Обь-Иртышского бассейна»: был матросом — путевым рабочим, рулевым — мотористом, монтером обстановки на теплоходах обстановочного флота. В 1999-м получил пост заместителя председателя комитета администрации Березовского района (ХМАО) по делам малочисленных народов Севера, в 2001-м возглавил аналогичный комитет в правительстве Югры и отдел регулирования взаимоотношений с природопользователями и недропользователями. В 2003 году утвержден помощником заместителя председателя правительства региона, в 2011-м — советником первого заместителя губернатора.

Господин Новьюхов трижды избирался в думу ХМАО в составе партсписка «Единой России» по единому округу: в 2016 году от Березовской группы, в 2021-м — от Нижневартовской, в 2026-м — в составе общерегиональной части. Параллельно, в 2025 году, он возглавил Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, сменив на посту ямальского сенатора Григория Ледкова (член СФ РФ в 2020-2025 годах, возглавлял Ассоциацию с 2013 года).
Александр Новьюхов перешел в Совете федерации в 2021 году после ухода из верхней палаты российского парламента Юрия Важенина, который отказался участвовать в выборах «по семейным обстоятельствам». Политик тогда заверил, что вышел из избирательной кампании не из-за конфликта с председателем СФ Валентиной Матвиенко или губернатором Натальей Комаровой (управляла ХМАО в 2010-2024 годах).

Всего на выборах в думу Югры список «Единой России» в 2026 году получил 377,6 тыс. голосов избирателей (54,18% от всего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов между партсписками, которые набрали более 5% голосов, партия власти взяла 13 мандатов, ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному. В 18 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России», в оставшихся двух избрались представители от коммунистов и либерал-демократов. Явка избирателей на выборах составила 62,39%.

В новом созыве думы ХМАО фракция «Единая Россия» увеличилась с 29 депутатов до 31, ЛДПР — с трех до четырех, количество политиков от КПРФ сократилось с четырех до трех, а «Справедливую Россию» продолжил представлять один человек. «Новые люди» впервые получили место в окружном парламенте.

Василий Алексеев