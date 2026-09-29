Избирком зарегистрировал всех 40 депутатов думы Югры VIII созыва

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) утвердила депутатами окружной думы всех 20 политиков, которые одержали победу в одномандатных округах, и 20 претендентов, избравшихся в составе пяти списков кандидатов партий по единому округу. В частности, 31 место досталось представителям «Единой России», четыре мандата — ЛДПР, три — КПРФ, по одному депутатскому креслу — «Новым людям» и «Справедливой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Депутатами VIII созыва думы Югры от «Единой России» стали:

Член Совета федерации РФ — представитель законодательной власти ХМАО Александр Новьюхов (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Депутат прошлого созыва, экс-мэр Ханты-Мансийска, сын первого губернатора Югры Василий Филипенко (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Депутат прошлого созыва, боксер Руслан Проводников (Белоярская группа);

(Белоярская группа); Депутат прошлого созыва, председатель первичной профсоюзной организации ТПП «Урайнефтегаз» Денис Свиридов (Урайская группа);

(Урайская группа); Депутат прошлого созыва, руководитель исполкома реготделения «Единой России» Николай Заболотнев (Нефтеюганская группа №8);

(Нефтеюганская группа №8); Депутат прошлого созыва, экс-депутат Госдумы, хантыйский писатель Еремей Айпин (Сургутская группа №14);

(Сургутская группа №14); Начальник отдела организации и взаимодействия по вопросам поддержки военнослужащих ресурсного центра Ханты-Мансийска Иван Плотников (Ханты-Мансийская группа);

(Ханты-Мансийская группа); Заместитель директора МБУ «Современник» Ека Шенгелая (Пыть-Яхская группа);

(Пыть-Яхская группа); Исполнительный директор компании «Магнит» Дмитрий Третьяков (Нефтеюганская группа №7);

(Нефтеюганская группа №7); Заместитель гендиректора по экономике и финансам компании «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» Яков Волков (Когалымская группа);

(Когалымская группа); Директор средней школы №1 Ильнур Басыров (Нижневартовская группа №20);

(Нижневартовская группа №20); Депутат думы Сургута, председатель совета союза «Сургутская торгово-промышленная палата» Владимир Болотов (Сургутская группа №9%). Господин Болотов получил мандат губернатора Югры Руслана Кухарука (входил в общерегиональную часть), который не заходил уходить в отставку ради работы в думе ХМАО.

(Сургутская группа №9%). Господин Болотов получил мандат губернатора Югры Руслана Кухарука (входил в общерегиональную часть), который не заходил уходить в отставку ради работы в думе ХМАО. Заместитель руководителя «Сургутских городских электрических сетей» Ольга Леснова (Сургутская группа №12). Она получила депутатское кресло от депутата думы ХМАО, участника СВО, бывшего командира батальона «Югра» Дмитрия Аксенова (общерегиональная часть), который по итогам выборов избрался в Госдуму;

(Сургутская группа №12). Она получила депутатское кресло от депутата думы ХМАО, участника СВО, бывшего командира батальона «Югра» Дмитрия Аксенова (общерегиональная часть), который по итогам выборов избрался в Госдуму; Депутат прошлого созыва, гендиректор компании «Специализированное управление подводно-технических работ № 10» Леонид Михалко (Белоярский округ);

(Белоярский округ); Депутат прошлого созыва, руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в Нягани и Белоярском Андрей Осадчук (Няганский округ);

(Няганский округ); Депутат прошлого созыва, экс-глава Кондинского района Анатолий Дубовик (Урайский округ);

(Урайский округ); Депутат прошлого созыва, главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов (Ханты-Мансийский округ);

(Ханты-Мансийский округ); Заместитель гендиректора по социальным вопросам компании «Экотон» Екатерина Хилова (Пять-Яхский округ);

(Пять-Яхский округ); Бывший заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов (Нефтеюганский округ №7);

(Нефтеюганский округ №7); Депутат прошлого созыва, экс-глава Нефтеюганского района Владимир Семенов (Нефтеюганский округ №8);

(Нефтеюганский округ №8); Депутат прошлого созыва, вице-спикер в 2006-2021 годах Александр Сальников (Сургутский округ №9);

(Сургутский округ №9); Депутат прошлого созыва, главный врач Окружного кардиологического диспансера Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии Ирина Урванцева (Сургутский округ №10);

(Сургутский округ №10); Экс-депутат Тюменской областной думы, гендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский (Сургутский округ №11);

(Сургутский округ №11); Депутат прошлого созыва, президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева (Сургутский округ №12);

(Сургутский округ №12); Депутат прошлого созыва, замначальника управления по организации обслуживания производства компании «Сургутнефтегаз» Игорь Бруслиновский (Сургутский округ №14);

(Сургутский округ №14); Участник СВО Иван Лаптев (Радужнинский округ);

(Радужнинский округ); Депутат прошлого созыва, председатель профкома первичной профсоюзной организации территориально-производственного предприятия (ТПП) «Когалымнефтегаз» Андрей Ковальский (Когалымский округ);

(Когалымский округ); Исполнительный директор компании «РегионКонсалтСервис» Александр Федяев (Мегионский округ);

(Мегионский округ); Председатель думы Югры Борис Хохряков (Нижневартовский округ №18);

(Нижневартовский округ №18); Депутат прошлого созыва, руководитель фракции «Единая Россия», бывшая заместитель губернатора ХМАО Наталья Западнова (Нижневартовский округ №19);

(Нижневартовский округ №19); Президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман (Нижневартовский округ №20);

От ЛДПР:

Депутат прошлого созыва, руководитель фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун (общерегиональная часть партсписка). Он получил мандат лидера либерал-демократов, руководителя партийной фракции в Госдуме Леонида Слуцкого (общерегиональная часть), который отказался от депутатского кресла в окружном парламенте;

(общерегиональная часть партсписка). Он получил мандат лидера либерал-демократов, руководителя партийной фракции в Госдуме Леонида Слуцкого (общерегиональная часть), который отказался от депутатского кресла в окружном парламенте; Предприниматель, депутат думы Нягани Александр Архипов (Няганская группа). Политику досталось место депутата Госдумы Владимира Сысоева (общерегиональная часть), который захотел продолжить работу в нижней палате российского парламента;

(Няганская группа). Политику досталось место депутата Госдумы Владимира Сысоева (общерегиональная часть), который захотел продолжить работу в нижней палате российского парламента; Депутат Тюменской областной думы, координатор реготделения ЛДПР в Югре Евгений Данников (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Пенсионер Сергей Кульпин (Сургутский округ №13).

От КПРФ:

Депутат прошлого созыва, руководитель фракции коммунистов в думе ХМАО, первый секретарь окружкома партии Алексей Савинцев (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Депутат прошлого созыва Артем Аминов (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Депутат прошлого созыва Василий Жуков (Югорский округ).

От «Новых людей»:

Самозанятая Марина Стрельникова (общерегиональная часть).

От «Справедливой России»:

Депутат думы Нягани, гендиректор компании «ЮграТрансСервис» Константин Айдаков (общерегиональная часть).

Голосование на выборах депутатов думы ХМАО проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. Кандидаты от «Единой России» одержали победу в 18 одномандатных округах из 20, в оставшихся двух избрались представители от КПРФ и ЛДПР. В результате распределения мандатов между списками претендентов по единому округу, которые набрали более 5% голосов, «Единая Россия» получила еще 13 мандатов (партия получила 337,6 тыс. бюллетеней в свою поддержку; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному. По данным ГАС «Выборы», итоговая явка составила 60,68%.

В новом созыве думы ХМАО фракция «Единой России» увеличилась с 27 до 31 депутата, количество политиков от КПРФ сократилось с шести до трех, а ЛДПР продолжит представлять три человека, «Справедливую Россию» — один. «Новые люди» впервые получили место в окружном парламенте. Изначально, по итогам обработки 82,83% бюллетеней участковых избирательных комиссий (УИК), в Сургутском одномандатном округе №13 лидировал участник СВО, зампредседателя общественной палаты региона Сергей Салахов («Единая Россия»), а «Справедливая Россия» рисковала не пройти в думу (партия набирала всего 4,3% голосов). После учета 100% бюллетеней победа в округе №13 досталась либерал-демократу Сергею Кульпину (получил 10,5 тыс. голосов, его оппонент — 9,4 тыс. голосов), а «Справедливая Россия» преодолела барьер с результатом 5,17%. Аналогичная ситуация со справороссами произошла на выборах в Тюменскую областную думу и Госдуму РФ.

Василий Алексеев