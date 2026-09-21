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Ротация оппозиции в Югре

В думу ХМАО впервые вошли «Новые люди»

На выборах в думу Ханты-Мансийском автономного округа — Югры по партийным спискам победу одержала «Единая Россия» — по предварительным подсчетам она получила 52,33%. В 19 из 20 одномандатных округах первое место заняли единороссы, один мандат получит КПРФ. Впервые в думу ХМАО прошла партия «Новые люди», а «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров потеряли свое представительство. По словам эксперта, усилить позиции «Единой России» в сравнении с прошлыми выборами помогли внешнеполитическая повестка и более активная избирательная кампания.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В новом созыве думы ХМАО число депутатов увеличится с 38 до 40 человек: 20 будут избраны по партийным спискам, еще 20 — по одномандатным округам.

По итогам подсчета 87% бюллетеней на выборах думы ХМАО избирательная комиссия округа сообщила, что «Единая Россия» по партийным спискам набрала 52,33% голосов. Второе место у ЛДПР (15,2%), на третьем — КПРФ (12,57%). Пятипроцентный барьер впервые преодолела партия «Новые люди», получив 7,08% голосов.

Кандидаты по спискам «Справедливой России», «Коммунистов России» и Партии пенсионеров не смогли пройти в думу ХМАО.

В 19 из 20 одномандатных округов победу одержали представители «Единой России». Еще один мандат получит кандидат от КПРФ Василий Жуков, ранее он уже избирался в думу ХМАО.

По оценке политолога Александра Безделова, ЛДПР в новом созыве думы ХМАО получит по спискам три-четыре мандата, КПРФ — три, «Новые люди» — один. С учетом голосования по одномандатным округам предположительно «Единая Россия» может занять в региональной думе 31 место, ЛДПР и КПРФ — по четыре, «Новые люди» — одно.

По данным «Ъ-Урал», сенатором от думы ХМАО останется действующий член Совета федерации Александр Новьюхов, который избирался по списку «Единой России». Место спикера, вероятнее всего, сохранит Борис Хохряков — он одержал победу в Нижневартовском округе №18.

По данным избирательной комиссии, на 18.00 последнего дня голосования явка составила 60,56%. Точные данные по округам представители избиркома согласились предоставить только после окончательного завершении подсчета голосов. «Обращения в избирательные комиссии есть, что ожидаемо. Нарушений, которые могли бы повлиять на установление итогов голосования или волеизъявления избирателей, не выявлено»,— добавили в избиркоме.

В 2021 году на выборах прошлого созыва думы ХМАО по единому избирательному округу партия «Единая Россия» набрала 40,23% голосов избирателей. Второе место заняла КПРФ (17,72%), третье — ЛДПР (14,64%). Тогда в думу ХМАО прошли «Справедливая Россия» (7,71%) и Партия пенсионеров (7,45%). Не преодолели пятипроцентный барьер «Коммунисты России», Российская партия свободы и справедливости и партия «Родина». «Новые люди» в выборах не участвовали. В одномандатных округах все 19 мест заняли представители «Единой России». В итоге в думе ХМАО «партия власти» имела 27 представителей, КПРФ — шесть (из них двое сложили полномочия в ходе работы думы), ЛДПР — троих, а «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров — по одному.

По словам господина Безделова, «Единая Россия» продемонстрировала значительный скачок по сравнению с прошлой избирательной кампанией. По мнению эксперта, это связано с несколькими факторами: внешнеполитической повесткой, которая сплотила патриотически настроенных избирателей вокруг партии, более активной и масштабной кампанией с участием медийных лиц, а также поддержкой бывших губернаторов Тюменской области Сергея Собянина и Владимира Якушева, популярных в регионе. Кроме того, в ХМАО два года назад сменилась власть: вместо Натальи Комаровой автономный округ возглавил более популярный губернатор Руслан Кухарук.

«Новые люди», по мнению эксперта, смогли воспользоваться федеральной узнаваемостью своего бренда, несмотря на то, что у партии не было сильной региональной структуры, известных фамилий и действующих депутатов в думе ХМАО. «Фактически "Новые люди" монетизировали либеральную и связанную с ней риторику»,— пояснил политолог.

Проигрыш «Справедливой России» он объяснил рядом проблем, которые возникли у партии не только на федеральном уровне, но и в самом регионе. «Это болезнь лидера партии Сергея Миронова, невнятная идеология, отсутствие большого количества агитации. Смена лидера избирательной кампании и руководителя партийного отделения в Югре, возможно, повлияла на результат, потому что организационно партия оказалась не готова к выборам»,— сказал господин Безделов. Напомним, председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» весной стал Александр Ремезков, сменив на этом посту Михаила Сердюка.

Анна Капустина, Василий Алексеев

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