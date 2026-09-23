«Единая Россия» получила 13 из 20 распределенных мандатов в думе ХМАО

Члены избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) распределили 20 мандатов в окружной думе между списками кандидатов от пяти партий по единому округу, которые набрали более 5% голосов по итогам выборов. В частности, «Единой России» досталось 13 депутатских кресел (ее результат составил 54,18%), ЛДПР — три (15,32%), КПРФ — два (11,31%), «Новые люди» (6,40%) и «Справедливая Россия» (6,40%) — по одному. Партия пенсионеров и «Коммунисты России» набрали 3,37% и 1,93% голосов соответственно, в связи с чем не были допущены к распределению мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Дума ХМАО формируется по смешенной системе: 20 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 20 — по единому избирательному округу (партспискам). В 18 территориях победу одержали кандидаты от «Единой России», в двух — представители от КПРФ и ЛДПР.

Мандаты депутатов от «Единой России» по единому округу получили:

Губернатор Руслан Кухарук (общерегиональная часть партсписка);

(общерегиональная часть партсписка); Депутат думы ХМАО, бывший командир батальона «Югра», участник СВО Дмитрий Аксенов (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Председатель комитета думы ХМАО по социальной политике, экс-мэр Ханты-Мансийска, сын первого губернатора Югры Василий Филипенко (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Член Совета федерации РФ Александр Новьюхов (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Депутат думы ХМАО, боксер Руслан Проводников (Белоярская группа);

(Белоярская группа); Депутат думы ХМАО, председатель первичной профсоюзной организации ТПП «Урайнефтегаз» Денис Свиридов (Урайская группа);

(Урайская группа); Начальник отдела организации и взаимодействия по вопросам поддержки военнослужащих ресурсного центра Ханты-Мансийска Иван Плотников (Ханты-Мансийская группа);

(Ханты-Мансийская группа); Заместитель директора МБУ «Современник» Ека Шенгелая (Пыть-Яхская группа);

(Пыть-Яхская группа); Депутат думы Нефтеюганска, исполнительный директор компании «Магнит» Дмитрий Третьяков (Нефтеюганская группа №7);

(Нефтеюганская группа №7); Депутат думы ХМАО, руководитель исполкома реготделения «Единой России» Николай Заболотнев (Нефтеюганская группа №8);

(Нефтеюганская группа №8); Депутат думы ХМАО, экс-депутат Госдумы, хантыйский писатель Еремей Айпин (Сургутская группа №14);

(Сургутская группа №14); Заместитель гендиректора по экономике и финансам компании «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» Яков Волков (Когалымская группа);

(Когалымская группа); Директор средней школы №1 Ильнур Басыров (Нижневартовская группа №20).

От ЛДПР:

Лидер либерал-демократов, руководитель комитета Госдумы по международным делам, глава партийной фракции Леонид Слуцкий (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Депутат Госдумы, экс-заместитель губернатора Тюменской области и бывший вице-спикер Тюменской областной думы Владимир Сысоев (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Депутат Тюменской областной думы, координатор реготделения ЛДПР в Югре Евгений Данников.

От КПРФ:

Руководитель фракции коммунистов в думе ХМАО, первый секретарь окружкома КПРФ Алексей Савинцев (общерегиональная часть);

(общерегиональная часть); Депутат думы ХМАО Артем Аминов.

От «Новых людей»:

Самозанятая Марина Стрельникова (общерегиональная часть).

От «Справедливой России»:

Депутат думы Нягани, гендиректор компании «ЮграТрансСервис» Константин Айдаков (общерегиональная часть).

Голосование за кандидатов в депутаты думы ХМАО проходило с 18 по 20 сентября без использования электронного формата. Всего избирком допустил до выборов 398 претендентов: 108 из них планировали избраться по одномандатным округам, другие 290 — в составе семи партийных списков. Поддержать политиков могли 1 161 140 югорчан на 728 избирательных участках. Итоговая явка избирателей на выборах составила 62,39%.

Изначально, по итогам обработки 82,83% бюллетеней участковых избирательных комиссий (УИК), в Сургутском одномандатном округе №13 лидировал участник СВО, внук экс-депутата думы Югры, зампред общественной палаты региона Сергей Салахов («Единая Россия»), а «Справедливая Россия» рисковала потерять представительство в окружном парламенте (партия набирала всего 4,3% голосов). После обработки 100% протоколов УИК победу в округе №13 одержал либерал-демократ Сергей Кульпин (взял 29,02%), а «Справедливая Россия» преодолела барьер с результатом 5,17%. Аналогичная ситуация со справороссами произошла и на выборах в Госдуму.

Василий Алексеев