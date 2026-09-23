Кандидат от ЛДПР прошел в думу ХМАО по одномандатному округу

Еще один оппозиционный кандидат прошел в думу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По итогам подсчетов результатов по одномандатным округам, в Сургутском округе № 13 победу одержал Сергей Кульпин. Еще один мандат занимает кандидат от КПРФ Василий Жуков, в остальных округах большинство голосов набрали кадидаты от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Сергей Кульпин работает директором ООО «Болид - Люкс» в Сургуте. В своем округе он набрал 29,02% голосов, обойдя заместителя председателя общественной палаты ХМАО, участника СВО Сергея Салахова, выдвинутого от ЕР. Ранее господин Кульпин выдвигался в Тюменскую областную думу и в думу Сургута.

«Единая Россия» заняла в думе ХМАО 18 из 20 мандатов по одномандатным округам. На выборах по единому округу партия набрала 54,18%, ЛДПР — 15,32%, а КПРФ — 11,31%.

Ранее партия «Справедливая Россия» под конец подсчета голосов прошла пятипроцентный барьер, необходимый для получения мандата в думе ХМАО. Партия набрала 5,17%.

Подробнее о предварительных итогах выборов в думу ХМАО в материале «Ротация оппозиции в Югре»

Анна Капустина