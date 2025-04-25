Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера возглавил югорчанин Новьюхов

Югорчанин Александр Новьюхов избран президентом ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, которая отмечает свое 35-летие. Об этом сообщил глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новьюхов

Фото: Дума Ханты-Мансийского автономного округа Александр Новьюхов

Фото: Дума Ханты-Мансийского автономного округа

Александр Новьюхов в 1999 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2016 по 2021 год был депутатом думы ХМАО. Является членом фракции «Единая Россия», комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию. С октября 2021 года он был наделен полномочиями сенатора — представителя думы ХМАО. Господин Новьюхов сменил на новой должности ямальского сенатора Григория Ледкова.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею организации, прошли в Москве. В рамках съезда губернатор Югры пообщался со студентами из Югры, обучающимися в московских вузах. Кроме того, он поговорил с югорскими бойцами, участвующими в специальной военной операции. Вместе они посетили интерактивный стенд «Югра — сквозь века», посвященный 95-летию автономного округа.

На торжественной церемонии награждения жители Югры Александр Новьюхов и Людмила Алферова были отмечены благодарственными письмами президента РФ за работу в сфере сохранения культуры народов Севера.

Полина Щуцкая