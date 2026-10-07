Главные новости за 7 октября. Кубань, Крым, Адыгея
07.10.2026, 20:58
Президиум регионального политсовета «Единой России» назначил директора краснодарской школы №8 Лидию Цимбал исполняющей полномочия секретаря Краснодарского местного отделения партии до очередной конференции. Решение принято после того, как Евгений Наумов сложил полномочия главы города и подал заявление о снятии с себя полномочий секретаря местного отделения.
СКР расследует как теракт (ст. 205 УК) атаку безэкипажных катеров ВСУ на танкер Aframax Rio у берегов Сочи, загоревшийся вечером 6 октября и потушенный утром 7-го. Никто из 23 членов экипажа не пострадал, разлива нефти удалось избежать, но жителям Сочи и Сириуса рекомендуют пока не выходить на берег моря.
Первые последствия аварии с танкером «Афрамакс Рио» могут проявиться на побережье Кубани не ранее второй половины 8 октября, когда ожидается смена ветра на юго-западный. Экологи оценивают объем нефти на судне в 90–100 тыс. тонн — примерно в десять раз больше, чем на танкерах «Волгонефть», что создает серьезные риски для морской экосистемы.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с ООО «ЗТКТ» 23,68 млн рублей за загрязнение Черного моря зерновой пылью в акватории порта Тамань. Апелляция компании отклонена, решение вступило в законную силу.
«Магнит» выплатил 1,07 млрд рублей купонного дохода по облигациям серии БО-006Р-01 — по 12,62 рубля на бумагу, обязательства исполнены в полном объеме. В мае АКРА понизило кредитный рейтинг компании с AAA до AA+ из-за роста долговой нагрузки, что в ритейлере объяснили масштабной инвестпрограммой.
Объем платных санаторно-курортных услуг в Краснодарском крае за январь—июль 2026 года составил 34,7 млрд рублей, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Общий объем услуг крупных и средних организаций курортно-гостиничного комплекса достиг 64,6 млрд рублей, при этом в консолидированный бюджет края от отрасли поступило 9,2 млрд рублей.