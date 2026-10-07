Лидия Цимбал назначена врио секретаря Краснодарского отделения «Единой России»
07.10.2026, 18:30
Президиум регионального политсовета «Единой России» назначил директора краснодарской школы №8 Лидию Цимбал исполняющей полномочия секретаря Краснодарского местного отделения партии. Она будет занимать этот пост до очередной местной конференции, сообщили в пресс-службе отделения партии.
Госпожа Цимбал является членом местного политсовета партии и координатором партийного проекта «Новая школа» в Краснодаре.
Решение принято после того, как Евгений Наумов сложил полномочия главы Краснодара. После этого он также подал заявление о снятии с себя полномочий секретаря Краснодарского местного отделения «Единой России».
Кандидатуру Лидии Цимбал поддержали члены президиума регионального политсовета.