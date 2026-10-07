Объем платных санаторно-курортных услуг на Кубани увеличился до 34,7 млрд рублей

Объем платных санаторно-курортных услуг, оказываемых населению в Краснодарском крае, за январь—июль 2026 года составил 34,7 млрд руб. — на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Общий объем услуг, оказанных крупными и средними организациями санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса региона, достиг 64,6 млрд руб. Рост отмечен в Краснодаре (+12,7%), Геленджике (+4,5%), Анапе (+2,4%) и Мостовском районе (+66,4%).

Услуги турагентств, туроператоров и другие услуги по бронированию составили 8,4 млн руб., что на 11,7% больше, чем в 2025 году. Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья составили 76,9 млрд руб. Отмечается небольшое снижение относительно аналогичного периода прошлого года.

По данным министерства, за январь—август 2026 года в консолидированный бюджет Краснодарского края от организаций санаторно-курортного и туристского комплекса поступило 9,2 млрд руб. — динамика составила 101,0% к аналогичному периоду 2025 года. План — 17,1 млрд руб.

Алина Зорина