Эколог: на танкере «Афрамакс Рио» могли перевозить около 100 тысяч тонн нефтяного груза

Первые последствия аварии с танкером «Афрамакс Рио» в Черном море могут проявиться на побережье Краснодарского края не ранее второй половины 8 октября, когда ожидается смена направления ветра. Об этом сообщил «Ъ FM» эколог Георгий Каваносян. По его словам, пока неизвестно, поступает ли нефть из поврежденного судна в море, а возможное загрязнение может быть вынесено к берегу после установления юго-западного ветра.

Объем нефтяного груза на танкере эксперт оценил в 90–100 тыс. тонн. По его словам, это примерно в десять раз больше объема мазута, находившегося на потерпевших крушение танкерах «Волгонефть». Сейчас ветер и течение перемещают воду вдоль побережья Краснодарского края в сторону Туапсе, поэтому в ближайшие сутки появления следов загрязнения на берегу не ожидается.

По данным платформы Equasis, «Афрамакс Рио» принадлежит и управляется компанией Rio Enterprises, зарегистрированной на Маршалловых островах. Независимый эксперт по энергетике Дмитрий Лютягин предположил, что танкер мог находиться на рейде еще до атаки в связи с действовавшим режимом беспилотной безопасности. Ранее в сочинских пабликах сообщалось, что судно заметили на рейде почти за сутки до происшествия.

В случае попадания нефтепродуктов в море последствия для экосистемы могут быть существенными, считает эколог Александр Емельянов. Даже при выгорании большей части нефти с поверхности воды в атмосферу, по его словам, могут поступать продукты неполного сгорания, включая полициклические ароматические углеводороды. Остатки нефти способны оседать на дне и представлять угрозу для морских организмов, а также птиц и морских млекопитающих, в том числе дельфинов. Направление ветра при этом будет иметь значение и для возможного воздействия загрязнения на население.

Экипаж танкера не пострадал. С судна были эвакуированы 23 человека, все они — граждане Индии.