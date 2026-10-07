Суд подтвердил взыскание с ЗТКТ ущерба за зерновую пыль в Таманском порту

Суд первой инстанции признал факт причинения вреда водному объекту доказанным, а расчет управления, выполненный по специальной методике,— обоснованным. В апелляционной жалобе ООО «ЗТКТ» оспаривало доказательную базу, указывало на субъективность фотоматериалов и ставило под сомнение длину судна — 185 м вместо 229 м. Апелляционная инстанция эти доводы отклонила: длина судна, зафиксированная при обследовании, отражена в акте выездного обследования и протоколе осмотра и имеет приоритет перед документами, представленными постфактум. Ходатайство о назначении экспертизы для расчёта площади свай подходной эстакады ответчик не заявлял, что суд отнtс к его процессуальным рискам.