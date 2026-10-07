Суд подтвердил взыскание с ЗТКТ ущерба за зерновую пыль в Таманском порту
07.10.2026, 17:38
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с ООО «ЗТКТ» 23,68 млн руб. в пользу Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора за загрязнение Черного моря зерновой пылью в акватории порта Тамань. Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.
Поводом для судебного разбирательства послужила проверка акватории 17 июля 2024 года в границах морского порта Тамань. На причале №4, принадлежащем обществу, в тот момент шла погрузка зерна на теплоход Densa Lion. Инспекторы зафиксировали пыление зерновой пыли из трюма судна, а также просыпи и пятна на поверхности воды. В районе точки наблюдения было выявлено пятно зерновой пыли размером 30 на 8 метров, вдоль правого борта судна — загрязнение шириной 7 метров. Общая площадь загрязнения составила 1041,5 кв. м.
Суд первой инстанции признал факт причинения вреда водному объекту доказанным, а расчет управления, выполненный по специальной методике,— обоснованным. В апелляционной жалобе ООО «ЗТКТ» оспаривало доказательную базу, указывало на субъективность фотоматериалов и ставило под сомнение длину судна — 185 м вместо 229 м. Апелляционная инстанция эти доводы отклонила: длина судна, зафиксированная при обследовании, отражена в акте выездного обследования и протоколе осмотра и имеет приоритет перед документами, представленными постфактум. Ходатайство о назначении экспертизы для расчёта площади свай подходной эстакады ответчик не заявлял, что суд отнtс к его процессуальным рискам.
Поскольку совокупная площадь загрязнения превысила 10 кв. м, применение коэффициента Кзагр, равного 6, признано правомерным. Суд также подтвердил, что зерновая пыль при перегрузке на водный транспорт относится к отходам V класса опасности, а ее присутствие на акватории является достаточным основанием для исчисления вреда. Факт загрязнения подтвержден совокупностью материалов контрольного мероприятия — без проведения лабораторных исследований.
Апелляционный суд постановил оставить решение Арбитражного суда Краснодарского края без изменения, жалобу ООО ЗТКТ — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.