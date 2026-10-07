СКР расследует происшествие с танкером у берегов Сочи по статье о теракте

Инцидент с перевозившим нефть танкером Aframax Rio у берегов Сочи расследует Следственный комитет России, квалифицировав происшедшее как теракт (ст. 205 УК). Об этом пишет «Ъ».

Судно, шедшее под флагом Либерии, загорелось накануне вечером, 6 октября, после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Открытое горение удалось ликвидировать сегодня утром. Никто из 23 членов экипажа — граждан Индии — не пострадал.

По данным властей, разлива нефтепродуктов удалось избежать, опасной концентрации продуктов горения в воздухе нет. Однако в Сочи и Сириусе рекомендуют пока не выходить на берег моря.

По данным профильных сайтов, нефтеналивной танкер Aframax Rio мог перевозить порядка 100 тыс. т (730 тыс. баррелей) нефти.