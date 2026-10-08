Правительство выделило еще почти 11 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов

В феврале 2022 года остановили работу 11 аэропортов — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. В мае 2024 года работу восстановил аэропорт Элисты, в июле 2025 года — аэропорт Геленджика, в сентябре 2025-го — аэропорт Краснодара.