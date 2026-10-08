Правительство выделило еще почти 11 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов
08.10.2026, 03:28
Правительство России дополнительно выделило 10,7 млрд руб. на поддержку аэропортов, закрытых после начала боевых действий на Украине.
Распоряжение опубликовано на портале правовых актов. Средства будут предоставлены из резервного фонда правительства. Они предназначены для частичного возмещения расходов аэропортов по обычным видам деятельности, а также для выплаты процентов по кредитам и займам за период с июля 2025 года по июнь 2026-го.
В феврале 2022 года остановили работу 11 аэропортов — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. В мае 2024 года работу восстановил аэропорт Элисты, в июле 2025 года — аэропорт Геленджика, в сентябре 2025-го — аэропорт Краснодара.