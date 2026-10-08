При обстреле танкера вблизи Катара пострадали моряки
08.10.2026, 03:54
Танкер был атакован в Персидском заливе в 51 морской миле (около 94,4 км) к северу от города Мадинат-аш-Шамаль в Катаре. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По данным ведомства, в судно попало несколько снарядов. Есть пострадавшие среди членов экипажа.
Профильные службы и местные власти проводят расследование обстоятельств произошедшего. UKMTO призвало экипажи проходящих судов быть осторожными при навигации в этом районе и сообщать о любой подозрительной активности.