Мэр Екатеринбурга победил на выборах депутатов заксобрания Свердловской области

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получит кресло депутата законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» по итогам распределения мандатов между пятью партийными списками кандидатов в региональный парламент по единому округу. Градоначальник сможет стать парламентарием после отказа губернатора Свердловской области Дениса Паслера или участника СВО Максима Шоломова (лидеры общеобластной части партсписка «Единой России») от работы в представительном органе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Единая Россия» по итогам выборов получила 42,26% голосов избирателей, в связи с чем ей досталось 11 из 25 мест в заксобрании, которые распределяются между объединениями в зависимости от количества голосов. Депутатские мандаты получили общерегиональная тройка в лице Дениса Паслера, Максима Шоломова, первого мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого и восемь лидеров тергрупп партсписка «Единой России». По словам источников «Ъ-Урал», Кировская тергруппа, которую возглавил Алексей Орлов, заняла девятое место по числу голосов среди остальных тергрупп. В случае решения Дениса Паслера продолжить работать губернатором, а Максима Шоломова не отказываться от доставшегося ему мандата депутата Госдумы, «проходными» станут 11 тергрупп партсписка «Единой России», включая Кировскую тергруппу мэра Екатеринбурга.

Собеседники отмечают, что губернатор Денис Паслер рассматривает вариант наделения Алексея Орлова полномочиями члена Совета федерации РФ — представителя заксобрания. На этом посту мэр может сменить своего предшественника Александра Высокинского, который руководил Екатеринбургом в 2018-2020 годах. В этом случае господину Орлову придется сложить с себя полномочия депутата, а его мандат получит второй номер в Кировской тергруппе партсписка «Единой России» — ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков.

Голосование за кандидатов в заксобрание Свердловской области проходило 18-20 сентября с использованием электронного формата. По данным избиркома, 135 политиков в одномандатных округах и 376 кандидатов в составе пяти партсписков по единому округу поддержали 1 587 003 избирателей из 3 318 939 (явка составила 47,82%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. По партспискам «Единой России» досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

По итогам голосования «Единая Россия» увеличит фракцию в новом IX созыве заксобрания с 33 до 36 депутатов, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишатся КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизится с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев