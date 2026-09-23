Оппозиционным партиям досталось 14 из 50 мест в заксобрании Свердловской области

Члены избирательной комиссии Свердловской области распределили 25 мандатов в законодательное собрание региона между списками кандидатов от пяти партий по единому округу. В частности, «Единой России» досталось 11 депутатских кресел (ее поддержали 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заксобрание Свердловской области формируется по смешенной системе: 25 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 25 — по единому избирательному округу (партспискам). Во всех 25 территориях впервые с 2011 года победу одержали кандидаты от «Единой России».

Мандаты депутатов от «Единой России» по единому округу получили:

Губернатор Денис Паслер (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Участник СВО, Герой России Максим Шоломов ;

; Первый вице-спикер свердловского заксобрания, мэр Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий ;

; Действующий депутат от КПРФ, участник СВО Тарас Исаков (Белоярская тергруппа);

(Белоярская тергруппа); Глава Восточного управленческого округа Свердловской области Николай Клевец (Богдановичская тергруппа);

(Богдановичская тергруппа); Действующий депутат, экс-мэр Березовского, гендиректор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский ;

; Действующий депутат, экс-глава Ирбитского района Елена Трескова (Ирбитская тергруппа);

(Ирбитская тергруппа); Член Совета федерации РФ, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (Верхнепышминская тергруппа);

(Верхнепышминская тергруппа); Депутат Госдумы, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько (Краснотурьинская тергруппа). Политик также одержал победу на выборах в верхнюю палату российского парламента по Серовскому округу. Вероятно, вместо него место в региональном заксобрании получит глава Северного управленческого округа региона Александр Вервейн, который в свою очередь передаст мандат действующему депутату, председателю Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктору Бабенко (третье место в тергруппе);

(Краснотурьинская тергруппа). Политик также одержал победу на выборах в верхнюю палату российского парламента по Серовскому округу. Вероятно, вместо него место в региональном заксобрании получит глава Северного управленческого округа региона Александр Вервейн, который в свою очередь передаст мандат действующему депутату, председателю Союза ветеранов Афганистана и СВО (третье место в тергруппе); Ректор УрГПУ, экс-министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов (Красноуфимская тергруппа);

(Красноуфимская тергруппа); Депутат думы Серова, экс-кандидат в мэры, предприниматель Сергей Семакин (Серовская тергруппа).

От КПРФ:

Вице-спикер свердловского заксобрания, первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Депутат Госдумы Николай Езерский (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Действующий депутат Римма Скоморохова (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Действующий депутат Олег Гордеев (Красноуфимская тергруппе);

(Красноуфимская тергруппе); Экс-депутат заксобрания, пенсионер Николай Коробейников (Ленинская тергруппа Нижнего Тагила).

От «Новых людей»:

Депутат Госдумы Александр Демин (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Действующий депутат Рант Краев (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Действующий депутат от ЛДПР, директор медицинского центра «Гармония» в Екатеринбурге Леонид Хаютин (общеобластная часть),

(общеобластная часть), Руководитель свердловского реготделения «Новых людей», экс-кандидат в мэры Екатеринбурга, помощник господина Демина Ирина Виноградова (Верх-Исетский округ).

От ЛДПР:

Лидер либерал-демократов, руководитель комитета Госдумы по международным делам, глава партийной фракции Леонид Слуцкий (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Зять Леонида Слуцкого, медиаменеджер Андрей Бургарт (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Участник СВО, экс-кандидат в мэры Екатеринбурга, директор транспортной компании «Радо» Владимир Кузнецов (общеобластная часть).

От «Справедливой России»:

Первый замруководитель партийной фракции в Госдуме, председатель совета свердловского реготделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов (общеобластная часть);

(общеобластная часть); Депутат заксобрания Свердловской области, экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Екатерина Есина (общеобластная часть);

«Кандидаты, избранные депутатами, должны не позднее 27 сентября представить в комиссию документ о сложении полномочий, об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата заксобрания»,— сказал секретарь облизбиркома Игорь Буртов.

По словам господина Буртова, всего участие в выборах в заксобрание приняли 1 587 003 свердловских избирателей из 3 318 939 (явка составила 47,82%). На территории участковых избирательных комиссий бюллетень заполнили 1 412 696 человек, вне помещения — 172 899, досрочно поддержали кандидатов 1 408 уральцев. При подсчете учли 1 531 743 бюллетеней недействительными признали 51 661 бланк.

По итогам голосования «Единая Россия» увеличит фракцию в новом IX созыве заксобрания с 33 до 36 депутатов, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишатся КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизится с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал»

Василий Алексеев