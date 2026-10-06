В думе Екатеринбурга заявили об отсутствии планов по мобилизации

В Екатеринбурге осенняя призывная кампания на срочную военную службу идет «в обычном режиме, ни о какой мобилизации речи не идет», рассказал журналистам депутат гордумы Тимофей Жуков («Единая Россия») об итогах заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Рассмотрение соответствующего вопроса прошло в закрытом от СМИ формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Началась плановая призывная кампания, завтра начинаются отправки. Невыполнения плана по районам нет, все работают, каких-то сложностей нет. По уклонистам идет работа в штатном режиме»,— добавил господин Жуков. Заместитель военного комиссара Свердловской области Алексей Жуков отказался от комментариев журналистам.

Ранее, в пятницу, начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) Виталий Малахов сообщил, что в рамках осеннего призыва на срочную службу из 29 регионов, включая Свердловскую область, отправятся более 45 тыс. человек. «К настоящему времени до начала очередного периода отправок уже призвано около 80% граждан от установленного задания»,— сказал тогда он.

Об отсутствии планов по проведению мобилизации в России заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в августе, а президент Владимир Путин в сентябре назвал слухи о ней «информационной атакой со стороны противника». Аналогичную позицию озвучил и полпред главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, который назвал сообщения о мобилизации «происками врага».

В мэрии Екатеринбурга также призывали уральцев не воспринимать действия властей «как то, что будет мобилизация». В мае гордума одобрила инициативу градоначальника Алексея Орлова по передаче военкоматам имущества учреждений культуры для содействия в мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. В сентябре власти города сообщили о начале набора граждан для службы в мобилизационном людском резерве.

Василий Алексеев