Полпред УрФО: информация о подготовке к мобилизации это «происки врага»

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога принял участие в заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ под руководством зампредседателя Дмитрия Медведева. Мероприятие было посвящено комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту, сообщил полпред в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Дмитрий Медведев особенно заострил внимание, что в нашей стране достаточно патриотов, которые идут служить в зону специальной военной операции (СВО) по воле сердца, а все заявления о подготовке к мобилизации — происки врага и попытки дестабилизировать ситуацию в стране»,— сказал Артем Жога.

Так, в период с января по июнь 2026 года в ряды вооруженных сил России вступили 200 тыс. жителей страны, еще более 16 тыс. человек отправились на спецоперацию в качестве добровольцев. Порядка 40 тыс. граждан пошли служить в беспилотные войска. Полпред отметил, что жители УрФО внесли «серьезный вклад в эту статистику».

Заседание Совбеза прошло 28 июля. Сообщения о возобновлении мобилизации осенью Дмитрий Медведев назвал провокацией и добавил, что необходимости в ней нет. «Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса — воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы»,— указал он. Ранее частичная мобилизация в России в рамках проведения СВО на территории Украины произошла осенью 2022 года.

Ирина Пичурина