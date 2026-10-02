Более 45 тыс. человек отправятся на срочную службу из регионов ЦВО этой осенью

Более 45 тыс. человек отправятся на срочную военную службу из регионов Центрального военного округа (ЦВО) в рамках осеннего призыва. Об этом на брифинге ТАСС сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Виталий Малахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В октябре-декабре 2026 года необходимо призвать на военную службу и направить в войска более 45 тыс. человек. К настоящему времени до начала очередного периода отправок уже призвано около 80% граждан от установленного задания»,— сказал Виталий Малахов.

Отправка призывников со сборных пунктов к местам прохождения службы начнется 10 октября. В отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях отправка пройдет с 1 ноября по 31 декабря, для граждан, занятых на полевых и уборочных работах, — с 15 октября.

В 2026 году призыв проходит круглогодично. Граждане могут в течение всего года проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. По словам господина Малахова, такой порядок позволяет равномерно распределить нагрузку на призывные пункты.

Полина Бабинцева