Путин: для новой волны мобилизации в России сейчас нет сценария

Президент Владимир Путин назвал слухи о возможной мобилизации «задуманной информационной операцией». По его словам, у России с количеством участников СВО «проблем нет», в то время как украинские войска ежемесячно теряют 8–12 тыс. человек.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации,— заверил он на пленарной сессии ВЭФ. — Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Госдуму с попыткой повлиять на результат».

Как утверждает российский президент, в украинских войсках «каждый месяц минус увеличивается». Он заявил, что количество потерь у ВСУ «значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации». «С точки зрения наличия военнослужащих, у нас здесь никаких проблем нет»,— подчеркнул Владимир Путин.

Президент говорил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тыс. человек. По его словам, Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине. Слухи о мобилизации в стране господин Путин называл «чушью собачьей».